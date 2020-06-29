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    Benzin ve motorine indirim

    Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 16:12
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    Benzin ve motorine indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; Ankara'da ortalama 5.94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.89 liradan 5.72 liraya, İzmir'de 5.98 liradan 5.81 liraya inecek.

    BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6.17'DEN SATILACAK

    Ankara'da ortalama 6.35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.29 liradan 6.17 liraya, İzmir'de 6.35 liradan 6.23 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Benzin ve motorine indirim #2

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