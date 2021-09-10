Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

PARTİ TOPLANTISINA KATILACAK

Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.

106 TESİSİN AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanı'nda 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.