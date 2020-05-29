Dolar
6.8303
0.273%
Euro
7.5773
0.3974%
Altın
1730.57
0.7035%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.891
0.9199%
Bitcoin
64341.33
0.4425%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

    Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye düştü, kazada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 21:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

    Kaza, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye düştü.

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkarttı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Görüş Bildir