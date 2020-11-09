Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye bu zorlu süreçte başarılı olmuştur. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik.

Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu pandemi sürecinde gördük.

Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya destek sunduk.

Son haftalarda tüm dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarının ürkütücü boyuta ulaştığını görüyoruz.

Salgınla birlikte dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Uluslararası kuruluşlar yeni dönemi okumakta yetersiz kalıyor.

Ülkemize be milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.

Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir.

AYRINTILAR GELECEK...