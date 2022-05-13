Petrol
111.25
3.54%
Euro
16.12
0.70%
Dolar
15.48
0.62%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
472.863
4.11%
BTXN Coin
16.31
26.72%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

    MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 20:08
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 21:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

    Kahraman askerlerimiz hainlerin yuvalarını tek tek başlarına yıkıyor.

    1 askerimiz şehit düştü

    Bu zorlu mücadelede hainlerin kalleş tuzakları nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğu açıklandı.

    3 askerimiz de yaralandı

    Açıklama'da Güler'in EYP patlaması nedeniyle şehit düştüğü ve 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

    Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

    Pençe-Kilit Operasyonu nda 1 askerimiz şehit oldu #1

    Acı haber ailesine ulaştı

    Hakkari 41’inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Güler’in acı haberi, memleketi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi.

    Şehit Güler’in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

    Şehidin cenazesi, yarın Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

    Pençe-Kilit Operasyonu nda 1 askerimiz şehit oldu #2

    Pençe-Kilit Operasyonu nda 1 askerimiz şehit oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
    Gündem

    Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

    2021 yılında canlı doğan bebek sayısı açıklandı
    Gündem

    2021 yılında canlı doğan bebek sayısı açıklandı

    Görüş Bildir