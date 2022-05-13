Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

Kahraman askerlerimiz hainlerin yuvalarını tek tek başlarına yıkıyor.

1 askerimiz şehit düştü

Bu zorlu mücadelede hainlerin kalleş tuzakları nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğu açıklandı.

3 askerimiz de yaralandı

Açıklama'da Güler'in EYP patlaması nedeniyle şehit düştüğü ve 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Acı haber ailesine ulaştı

Hakkari 41’inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Güler’in acı haberi, memleketi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi.

Şehit Güler’in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi, yarın Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



