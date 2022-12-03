Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırları boyunca kurulan 30 kilometrelik güvenlik şeridinin muhakkak tamamlanacağını belirterek, "Saldırılar bizi kararlığımızdan asla döndüremeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 milyar bütçeli toplam 532 yatırımın açılışını gerçekleştirmek için Şanlıurfa'ya geldi.

Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun araç konvoyuyla kent merkezine hareket etti.

Güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

ABD'ye tepki gösterdi

Terör örgütü PKK/YPG'ye maddi ve manevi desteğini kesmeyen ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıktığını söyleyip, "Bunların derdi ne bu coğrafyadaki halktır ne de etnik kökenlerdir. Bunların besleyip büyüttüğü terör örgütü bize saldırıyor." dedi.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını altını çizen Erdoğan, "Yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün soruyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değil, Türkiye başına vur diz çöktür mantığındaki Türkiye değil." ifadelerini kullandı.

30 kilometrelik güvenlik şeridi mesajı

Konuşmasında 8 madde sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maddelerin arasında terörle mücadeleye dönük net ve keskin mesajlar verdi.

Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların yaptıkları saldırıların Türkiye'yi kararlılığından döndüremeyeceğini belirten Erdoğan, "Dört, güney sınırları boyunca 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız." dedi.

Açılışları gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantılar kurarak bazı noktaların açılış talimatını verip, daha sonra platformdan kurdele keserek tüm açılışları gerçekleştirdi.