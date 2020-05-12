Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül virüs koronadan bugün 53 hastanın daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs bugün 53 can daha aldı.

Toplam vefat sayısı 3 bin 894'e yükselirken, 3 bin 109 hasta daha iyilşerek, sağlığına kavuştu.

Bugüne kadar 98 bin 889 korona hastası tedavi edilirken, test sayısı 1 milyon 440 bin 671 oldu.

BUGÜN 1704 VAKA ÇIKTI

Bugün 37 bin 351 kişiye test yapılırken, vaka sayısı da 141 bin 475'e yükseldi.

Yoğun bakımda halihazırda 1045 hasta bulunurken, günlük vaka sayısı 1704 olarak açıklandı.

"VİRÜSE KARŞI GÜCÜMÜZ MASKE VE SOSYAL MESAFE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söyleyerek, maskeyi işaret etti.

Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’İ iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske ile sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." açıklamasını yaptı.



