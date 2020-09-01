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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 14:19
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesi başladı...

    Görüşmede Yavaş'ın, Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor.

    ANKARA'NIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önceden randevulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak.

    Görüşmede belediyeye otobüs alımı için imzalanması gereken belgelerin de masada olduğu ifade edildi.

    Diğer yandan, 20 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Ankapark'ın da gündeme geleceği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ı Külliye de kabul etti #1

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