TÜSİAD'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi gayet iyi biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında TÜSİAD'a sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BİZİMLE MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

"Ey TÜSİAD ve yavrucuklarına size sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yolunu aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Bizi yıkmaya çalışamazsınız.

Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi gayet iyi biliyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki ViDEO

