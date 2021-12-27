HDP'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

HDP'li Mithat Sancar ile Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

HDP'nin muhalefet parti ziyaretleri sürüyor...

Bu kapsamda son ziyaret Gelecek Partisi'ne gerçekleştirildi.

AHMET DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı.

HDP'Lİ VEKİLDEN DAVUTOĞLU'NA: KATİLSİNİZ

Öte yandan Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak açıklamalarda bulunmuştu.

Davutoğlu, o açıklamalarından bir kısmını ise sosyal medya hesabı üzerinden "Biz kimiz?" notuyla paylaşmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da Davutoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Siz; Cizre de Kürt gençlerini diri diri yakan, Sur'u talan eden, Taybet Ana'nın cenazesini 7 gün sokakta bırakansınız. Siz Katilsiniz!" ifadelerini kullanmıştı.