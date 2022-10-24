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    Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 24.10.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:00
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    Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla sürüyor.

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

    Saldırı girişimleri cezasız kalmadı

    Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.

    Teröristlerin hain girişimlerini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı operasyonu, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz." sözleriyle duyurdu.

    6 terörist daha öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

    Suriye nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü #1


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