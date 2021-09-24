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- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Atak helikopterleriyle etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 24.09.2021 - 12:47
- Güncelleme : 24.09.2021 - 13:51
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya her gün darbe vuruyor.
Kuzey Irak'ta görevli Türk askeri, Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında terör inlerini tek tek tespit ediyor.
5 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak bölgede 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.