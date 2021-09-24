Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Atak helikopterleriyle etkisiz hâle getirildi.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya her gün darbe vuruyor.

Kuzey Irak'ta görevli Türk askeri, Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında terör inlerini tek tek tespit ediyor.

5 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak bölgede 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.