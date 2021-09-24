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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Atak helikopterleriyle etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.09.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 13:51
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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

    Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya her gün darbe vuruyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Türk askeri, Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında terör inlerini tek tek tespit ediyor.

    5 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Son olarak bölgede 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Irak ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü #1

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