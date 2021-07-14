Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedariki, aşılamada gelinen nokta konularının değerlendirileceği toplantıda, hızlı artış gösteren Delta ve Delta Plus varyantları da gündemde olacak.

BAKAN KOCA YOUTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPACAK

Ayrıca, 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda alınan kararlarla ilgili saat 18.00’de Youtube üzerinden açıklama yapacak.