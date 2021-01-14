Meteoroloji'nin İstanbul için beklediği kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda kısa süreli kar yağışı görüldü.

İstanbul günlerdir kar yağışını bekliyordu. Beklenen kar nihayet İstanbul sınırlarından içeri girdi.

Kar yağışı, Anadolu Yakası'ndan başlayarak Kartal ve Ümraniye taraflarında etkili olmaya başladı.

İSTANBULLUNUN BEKLEDİĞİ KAR, NİHAYET YAĞMAYA BAŞLADI

Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde ise hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor.



İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının özellikle cumartesi ve pazar günü yoğunlaşması bekleniyor.

AKOM UYARDI: ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda ise Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışının, çarşamba gününe kadar devam edeceği bilgisine yer verildi.

İşte kar yağışından ilk görüntüler...

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı VİDEO