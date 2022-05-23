414 kaçak göçmen, Erzurum'dan Afganistan'a gönderildi

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 414 Afgan kaçak göçmen, Erzurum’dan düzenlenen 3 farlı charter seferi ile ülkelerine gönderildi.

Yasa dışı göçle ilgili mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor…

Çalışmalar, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütülüyor…

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan kaçak göçmenler, charter uçuşları ile ülkelerine gönderiliyor.

AA’nın haberine göre; 414 kaçak Afgan göçmen, 22 ve 23 Mayıs'ta otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.

“8 bin 273 Afganistan vatandaşının dönüşü sağlandı”

Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından bilgilere göre; 27 Ocak tarihinden bugüne kadar, 42 charter seferi ile 8 bin 273 Afganistan vatandaşının dönüşü sağlandı.

Sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 28 bin 857

Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 14 bin 280'e yükseldi.

Yurt genelinde sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı, 28 bin 857 olarak belirtildi.