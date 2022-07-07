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    1 günde 8 terörist öldürüldü

    Pençe Kilit bölgesinden gelen 2 terörist haberinin ardından Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden 6 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 16:02
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    1 günde 8 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...

    Bölücü terör örgütlü mensuplarını inlerinde leş eden Türk askeri, çeşitli bölgelerdeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesindeki 2 teröristin öldürüldüğü haberinin ardından, bir güzel haber daha duyurdu.

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgeisnde 6 terörist öldürüldü

    Bu kez leşleri çıkarılan teröristleri iki farklı operasyon bölgesinden bildiren bakanlık, şu ifadeleri kullandı;

    "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."


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