1 günde 8 terörist öldürüldü

Pençe Kilit bölgesinden gelen 2 terörist haberinin ardından Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden 6 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...

Bölücü terör örgütlü mensuplarını inlerinde leş eden Türk askeri, çeşitli bölgelerdeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesindeki 2 teröristin öldürüldüğü haberinin ardından, bir güzel haber daha duyurdu.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgeisnde 6 terörist öldürüldü

Bu kez leşleri çıkarılan teröristleri iki farklı operasyon bölgesinden bildiren bakanlık, şu ifadeleri kullandı;

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."