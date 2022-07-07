- Haberler
- Gündem Haberleri
- 1 günde 8 terörist öldürüldü
1 günde 8 terörist öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinden gelen 2 terörist haberinin ardından Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden 6 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 15:49
- Güncelleme : 07.07.2022 - 16:02
Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...
Bölücü terör örgütlü mensuplarını inlerinde leş eden Türk askeri, çeşitli bölgelerdeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesindeki 2 teröristin öldürüldüğü haberinin ardından, bir güzel haber daha duyurdu.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgeisnde 6 terörist öldürüldü
Bu kez leşleri çıkarılan teröristleri iki farklı operasyon bölgesinden bildiren bakanlık, şu ifadeleri kullandı;
"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."