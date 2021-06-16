Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Öğretmen'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi" dedi.

Hain terör örgütü PKK, sivillere yönelik saldırılarını sürdürerek, 12 Temmuz 2017 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırdı.

Öğretmen Yılmaz, memlekti Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktığı sırada kaçırıldı.

Terör örgütü PKK, Nemcettin Öğretmen'i kaçırdıktan sonra şehit etti. Öğretmen Yılmaz'ın cenazesi, 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Necmettin Öğretmen'i unutmadı.

"MEKANIN CENNET OLSUN OĞLUM"

Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı.

4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.



