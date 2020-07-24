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    Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

    Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu bildirdi.
    • AA
    • 24.07.2020 - 16:45
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    Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından uluslararası temaslarını sürdürdü.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    AYASOFYA TEBRİĞİ

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Mirziyoyev, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

    İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL KONULAR

    Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel konular değerlendirildi.

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