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    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.
    • 26.12.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 22:23
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    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber geldi..

    Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üs bölgesine taciz ateşi açıldı.

    Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü.

    "Başsağlı ve sabır dileriz"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu #1

    Gaziantep'e şehit ateşi düştü

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

    Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

    Şehit Korkmaz’ın cenazesi Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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