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Bakan Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Çavuşoğlu ve Stoltenberg, Doğu Akdeniz konusunu telofon görüşmesinde ele aldı.
- DHA
- 17.09.2020 - 19:35
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DOĞU AKDENİZ KONUSU ELE ALINDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.