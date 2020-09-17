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    Bakan Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Çavuşoğlu ve Stoltenberg, Doğu Akdeniz konusunu telofon görüşmesinde ele aldı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 19:35
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    Bakan Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

     

    Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    DOĞU AKDENİZ KONUSU ELE ALINDI

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi.

    Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

    Bakan Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü #1

     

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