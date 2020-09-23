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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.09.2020 - 19:11
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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    1 OCAK'TAN BU YANA İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN SAYISI 162'YE YÜKSELDİ

    Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.

    Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı: Şırnak ta 5 terörist teslim oldu #1

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