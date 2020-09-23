- Haberler
- Gündem Haberleri
- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 23.09.2020 - 19:11
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
1 OCAK'TAN BU YANA İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİN SAYISI 162'YE YÜKSELDİ
Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi.