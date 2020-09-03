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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 248 bini geçti. Virüs son 24 saatte 49 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 19:13
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

    Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

    49 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 511 oldu.

    Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 642 olarak belirlendi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu Twitter hesabından da paylaştı.

    EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İL

    Bakan Koca paylaşımını, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." notuyla yaptı.

    Türkiye de koronavirüs salgınında son durum #1

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