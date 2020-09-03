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Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 248 bini geçti. Virüs son 24 saatte 49 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 19:13
Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.
49 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 511 oldu.
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 642 olarak belirlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu Twitter hesabından da paylaştı.
EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İL
Bakan Koca paylaşımını, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." notuyla yaptı.