Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 248 bini geçti. Virüs son 24 saatte 49 can daha aldı.

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

49 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 511 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 642 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu Twitter hesabından da paylaştı.

EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İL

Bakan Koca paylaşımını, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." notuyla yaptı.