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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantıda, koronavirüs salgını, 2022 asgari ücret ve gündeme ilişkin konuları gözden geçirecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 01:45
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:02
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    Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

    En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının, G-20 zirvesinin ardından ilk defa bugün bir araya geldi.

    TOPLANTININ GÜNDEMİ

    Kabine Toplantısı'nın gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyatlar ve koronavirüste son durum olacak.

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    BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

    Toplantının önemli başlığından biri koronavirüs ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.

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