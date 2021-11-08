Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantıda, koronavirüs salgını, 2022 asgari ücret ve gündeme ilişkin konuları gözden geçirecek.

Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının, G-20 zirvesinin ardından ilk defa bugün bir araya geldi.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyatlar ve koronavirüste son durum olacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantının önemli başlığından biri koronavirüs ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.