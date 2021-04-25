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    Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor

    Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor

    Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim tarihine yetişebilmesi için inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 10:02
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    Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize'nin Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı.

    Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

    85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince, bu rakam 100 milyon tona yükseldi.

    “TÜRKİYE’NİN MEGA PROJELERİNDEN BİRİ…”

    Çalışmalarla ilgili bilgiler veren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı “Rize-Artvin Havalimanımız da bu yılın sonunda ilk uçağımızın inmesini bekliyoruz. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Rize’de yatırımların duraksamaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye’nin de mega projelerinden bir tanesi Rize-Artvin Havalimanı projesi. Yatırım maliyeti de yüksek olmasına rağmen hiçbir şekilde yavaşlamadı, durmadı. Biz hızlı bir şekilde sürecin tamamlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor #1

    "APRONUN BETONLANMASI VE PİSTİN ASFALTLANMASI BAŞLIYOR"

    Avcı “Şimdi apronun betonlanması ve pistin asfaltlanması gibi çalışmalar başlıyor. Dolgu ile ilgili de çok az bir yer kamıştı zaten. Onunla ilgili çalışmayı da yakın zamanda bitirecekler inşallah. Biz açılış tarihinin 29 Ekim olmasını ümit ediyoruz. O güne yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişirse 29 Ekim tarihine, yetişmezse yıl sonuna bitmiş olacak.” şeklinde konuştu.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor #2

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımlarla ilgili her toplantıda özellikle Rize-Artvin Havalimanı projesini sorduğunu ve yakından takip ettiğini dile getiren Avcı, “Cumhurbaşkanımızın en son Rize ziyaretinde havalimanı şantiyesinde bir toplantı olmuştu. O toplantıda da Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de bitmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisinin de özel takip ettiği bir proje. Cumhurbaşkanımız ile yatırımları konuştuğumuz her toplantıda da bize sorduğu, takip ettiği projelerden bir tanesi. Dolayısıyla inşallah bir aksama olmadan Rize-Artvin Havalimanımızın projesini tamamlamış olacağız.” diye konuştu.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor #3

    TURİZMCİLER DE 4 GÖZLE BEKLİYOR

    Rize’de turizmcilik sektörü ile uğraşan Sedat Şimşek, Rize-Artvin Havalimanı’nın bitmesini 4 gözle beklediklerini dile getirerek, “Yöremize çok büyük bir katkısı olacak. Buna gerçekten inanıyoruz çünkü yöremiz her geçen gün turizm, doğa ve yeşillik alanından gerçekten büyük bir kapasiteye sahip ve bu hızla artacaktır. Havaalanını dört gözle bekliyoruz. Umarız en kısa zamanda biter. Bizzat kendi adıma projenin sona erip hizmete girmesini çok istiyorum.” ifadelerini kullandı.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor #4

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