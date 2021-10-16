42 bin TL'den ilana çıkan hasarlı araç alıcı buldu

Bursa'da sel hasarlı olduğu öne sürülerek fahiş fiyat ile satılmak istenen Renault Clio marka otomobil, 20 bin TL'ye satıldı.

Son zamanlarda otomobil sektöründeki yüksek fiyatlar oldukça dikkat çekiyor.

Sıfır ve ikinci el araçlara fahiş fiyatlar uygulanırken, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşkına çeviren bir ilan gündeme geldi.

HASARLI ARACI 42 BİN TL'DEN SATIŞA KOYDU

Bursa'da yaşayan Erkan Çidan, sel hasarlı demir yığınından oluşan 2017 model aracını tam 42 bin 500 liraya satmak istedi.

Bunun üzerine söz konusu ilana peş peşe tepki yağdı.

20 BİN LİRAYA ALICI ÇIKTI

Erkan Çidan tepkiler üzerine ilanı kaldırsa da aracına alıcı bulabildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." dedi.