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    42 ilde FETÖ operasyonu: 294 kişiye gözaltı kararı

    42 ilde FETÖ operasyonu: 294 kişiye gözaltı kararı

    FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 08:25
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında, "gizli hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si gizli sorumlu, 292'si ihraç veya muvazzaf asker olmak üzere 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

    Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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