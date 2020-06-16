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    42 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

    42 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 05:26
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    42 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

    Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi.

    Ne var ki, sosyal mesafe ve maske kullanılması ve hijyene yönelik uyarılara rağmen, düğün, asker uğurlama, taziye gibi çeşitli etkinliklerde ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların dikkatsizlikleri nedeniyle vakalar yeniden yükselmeye başladı.

    Bu nedenle vaka sayılarının arttığı bazı illerde maske takma zorunluluğu getirildi.

    SAĞLIK BAKANI KOCA, BİR KEZ DAHA UYARDI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü ve maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

    5 İLDE DAHA MASKE ŞARTI

    Bakan Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa’da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

    Bununla birlikte 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

    5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı -1

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