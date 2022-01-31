İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu.

İSTANBUL ZİRVEDE

İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

"VAKA ARTIŞI YAŞANAN EN ÇOK 10 İL"

15-21 Ocak arasında haftalık vaka haritası paylaşılırken, geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 il de açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı verilere göre işte en çok vaka artışı yaşanan 10 il:

"Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt."