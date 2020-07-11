42 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya yönelik son 2 günde yapılan çalışmalar neticesinde 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütünün en önemli finans kaynaklarının başında gelen uyuşturucuya karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 26 ayrı noktada, 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

SON 2 GÜNDE 10 MİLYON KÖK KENEVİRİ YAKALANDI

Yine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca da Lice kırsalında icra edilen operasyonda ise 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kg esrar maddesi ele geçirildi.

Son 2 günde narko terör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiği belirtilen açıklamada, son 15 günde yakalanan kök kenevir miktarının ise 42 milyon 110 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.