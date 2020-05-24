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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

    Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." dedi.
    • AA
    • 24.05.2020 - 09:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

    Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." dedi.

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