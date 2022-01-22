Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirilen önleyici atışlar sonucu, 10 terörist etkisiz hâle getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Mehmetçik tarafından korunan Barış Pınarı bölgesinden her gün başarılı bir operasyon haberi geliyor.

Bölgede kuş uçurtmayan askerlerimiz, her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.

10 PKK'LI DAHA YOK OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden "Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi." paylaşımında bulundu.

"GÜVEN ORTAMINI BOZAMAYACAKLAR"

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadeleri de yer aldı.