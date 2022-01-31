Bingöl'de deprem

Bingöl’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre saat 03:49 sıralarında, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü yerin 7 km. altı olarak belirlenen depremle ilgili henüz olumsuz bir bilgi verilmedi.

KANDİLLİ ELAZIĞ DEDİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3'lük deprem Okçular-Karakoçan Elazığ bölgesinde meydana geldi.