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Bingöl'de deprem
Bingöl’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 03:58
- Güncelleme : 31.01.2022 - 04:23
AFAD'ın verilerine göre saat 03:49 sıralarında, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü yerin 7 km. altı olarak belirlenen depremle ilgili henüz olumsuz bir bilgi verilmedi.
KANDİLLİ ELAZIĞ DEDİ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3'lük deprem Okçular-Karakoçan Elazığ bölgesinde meydana geldi.