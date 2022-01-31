Euro
15.0953
0.05%
Dolar
13.5200
0.01%
Altın
777.8810
0.04%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
504.950
-2.24%
BTXN Coin
33.07
5.31%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    Bingöl'de deprem

    Bingöl'de deprem

    Bingöl’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 03:58
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 04:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    AFAD'ın verilerine göre saat 03:49 sıralarında, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Merkez üssü yerin 7 km. altı olarak belirlenen depremle ilgili henüz olumsuz bir bilgi verilmedi.

    Bingöl de deprem #1

    KANDİLLİ ELAZIĞ DEDİ

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3'lük deprem Okçular-Karakoçan Elazığ bölgesinde meydana geldi.

    Bingöl de deprem #2

    Bingöl de deprem #3


    Görüş Bildir