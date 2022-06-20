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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gutarress'e Ukrayna tahıllarının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
    • 20.06.2022 - 19:42
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 19:46
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutarres ile telefonda görüştü.

    Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'yla yaşanan krizin çözümü ele alındı.

    Ukrayna tahılının ihracı görüşüldü

    Erdoğan, Gutarress'e Ukrayna tahıllarının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #1


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