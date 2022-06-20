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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gutarress'e Ukrayna tahıllarının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
- 20.06.2022 - 19:42
- Güncelleme : 20.06.2022 - 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutarres ile telefonda görüştü.
Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'yla yaşanan krizin çözümü ele alındı.
Ukrayna tahılının ihracı görüşüldü
Erdoğan, Gutarress'e Ukrayna tahıllarının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.