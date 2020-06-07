Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

En Son Haber

Avaşin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Avaşin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.