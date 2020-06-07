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- Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Avaşin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA
- 07.06.2020 - 17:25
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.
4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Avaşin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.