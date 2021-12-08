Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketiyle tartışılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Genel Kurul, edepsizlik örneğiyle sarsıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı; asgari ücret, fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve salgın konu başlıklarıyla gerçekleştirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Toplantı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine değinerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki

"TBMM EDEPSİZLİK ÖRNEĞİYLE SARSILMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu'nun el hareketini "edepsizlik örneği" olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul’da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır.

Üstelik bu edepsizlik Meclis’in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

"EGOLARIYLA GELDİKLERİ NOKTA BURASIDIR"

Milleti kendi yalanlarıyla kandırabileceğini sananların egolarıyla geldikleri nokta burasıdır. İktidarın sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin, ülkenin başına neler getireceğini takdirini milletimize bırakıyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı ARŞİV VİDEO

"HERKESİ YÜCE MECLİSİN FAZİLETİNE UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir. Herkesi yüce Meclis'in faziletine uygun davranmaya davet ediyorum."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

BAE İLE YENİ DÖNEM

BAE ile başlattığımız yeni dönemi daha da ileriye taşıyacağız.

"HEDEFİMİZ YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT VE BÜYÜME"

Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Hedefimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir.

"MİLLETİMİZ BİZE GÜVENSİN"

Enerji ve gıda fiyatları bir süre sonra inanıyorum ki bir dengeye oturacaktır. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.

Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım ileri taşıyacağız. Amacımız kalıcı refah sağlamaktır. "