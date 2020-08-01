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    Gara bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Gara bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    TSK ve MİT'in ortak çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.08.2020 - 12:28
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    Gara bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor..

    Türk askeri havada ve karada teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde koordineli bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.

    6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 6 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Gara bölgesinde 6 terörist öldürüldü

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