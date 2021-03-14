Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Süleyman Soylu’nun annesinin cenaze törenine katıldıktan sonra Çamlıca Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne geçerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ÇAMLICA KULESİ’Nİ İNCELEMEYE GİTTİ

Erdoğan daha sonra Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki defin törenine geçti.

Burada Servet Soylu’yu sonsuzluğu uğurlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki durağı yapımı devam eden Çamlıca Kulesi oldu.

SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Çamlıca Kulesi’ni gezen ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanına inceleme gezisinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.