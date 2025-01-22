43 ilde GÜRZ operasyonu: 240 şüpheli yakalandı

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Güvenlik güçleri, terörle mücadeledeki kararlılıklarını sürdürerek ülkenin her köşesinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürekli geliştiren jandarma ve polis ekipleri, terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

240 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlığın bildirdiğine göre, 43 ilde PKK/KCK'ya yönelik “GÜRZ-39" ve "GÜRZ-40" operasyonlarında 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

43 ilde PKK/KCK’ya yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40”operasyonlarımızda; 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

◾️ PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,



◾️ Terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları,



◾️ Örgüte finans sağladıkları ve



◾ Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.