43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu Kilit kavşak Kırıkkale'den, ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili süresince 627 bin 391 araç geçiş yaptı. Meydana gelen trafik kazalarında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.

İHA

Türkiye, yoğun bir Ramazan Bayramı tatilini geride bıraktı.

Binlerce vatandaş, bir bayram tatilini daha farklı illerde geçirdi. Bu süreçte yollarda trafik yeniden kilitlendi.

Vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak' Kırıkkale'de araç trafiğine takıldı.

Bilanço açıklandı: 627 bin 391 araç geçti

Türkiye'nin en önemli karayolu güzergahı olan Kırıkkale'den, 10 günlük süreçte toplamda 627 bin 391 araç geçiş yaptı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde de bin 192 sürücüye 1 milyon 436 bin lira idari para cezası uygulandı.

1 ölü, 49 yaralı

Meydana gelen trafik kazalarında da 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tatili süresince karayolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında 24 saat esasına göre görev yaptı.