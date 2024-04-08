43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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İHA

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de yoğunluğu artırdı.

Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülenirken jandarma ve polis ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı kavşaklar kapatıldı

Ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştirdi.

Kara yolundaki araç trafiğinin aksamaması ve kazaların önüne geçmek maksadıyla bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı. Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)