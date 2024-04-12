İHA
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.
Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.
Trafik akıcı şekilde ilerledi
Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.
Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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