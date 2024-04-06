43 ilin geçiş noktasında bayram yoğunluğu: Araç trafiği yüzde 100'e ulaştı Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayram öncesi vatandaşların yollara akın etmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İHA

Tatilciler, bayramlarını memleketlerinde geçirmek üzere yollara düştü.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine yada tatil beldelerine ulaşmak için yollara akın eden vatandaşlar, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Kilit kavşakta trafik yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımdan biri olan 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de de bayrama sayılı günler kala trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi farklı illerden hareket eden tatilcilerden dolayı yaşanan yoğunluk karşısında emniyet ve jandarma ekipleri ise yoğun mesai harcıyor.

Denetimler sürüyor

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipler, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, bayram tatili dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere Ankara-Kırıkkale arasındaki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Yetkililer bilgi aldı

Vali Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen tarafından karşılanan Ayyıldız, bölgedeki tedbirler hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale'nin, 43 ilin geçiş noktası olduğunu ifade eden Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin bölgede yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

"Yüzde 100'ün üzerinde bir akış var"

Araç geçişinin 12 binden 26 bine yükseldiğini belirten Makas şu ifadeleri kullandı:

An itibariyle hem emniyetimiz hem de jandarmamız, sağ salim memleketlerine varabilmeleri ramazan sevincine acı katmadan yollarını tamamlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Burada günlük 12 bin araç geçişi varken şuan itibariyle 26 bin araçtayız. Yüzde 100'ün üzerinde bir akış var. Ama herhangi bir tıkanıklık yok. Akış seri bir şekilde sağlanıyor.

Uyku problemlerine dikkat çekti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda personel sayısının iki katına çıkartıldığını aktardı.

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Ayhan şunları söyledi:

Otobüsler dahil emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Hız kurallarına uyalım. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Yaya kazalarında da artışlar var. Yaya önceliğine çok önem vermemiz gerekiyor. Motosiklet sürücülerine de seslenmek istiyorum. Bizim kazalarımızın yüzde 38'ini motosiklet kazaları oluşturuyor. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Yorgunluk ver uykusuzluğa bağlı kazalarda da artışlar oluyor. Bunun için lütfen iki saatte bir mola verelim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)