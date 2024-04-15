43 ilin güzergahı Kırıkkale'den 1 milyon 335 bin araç geçti Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, 9 günlük tatil boyunca yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

DHA

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, güvenlik güçleri herhangi bir sorun yaşanmaması için çalıştı.

1 milyonun üzerinde araç geçişi

43 şehrin güzergahında yer aldığı için 'kilit kavşak' diye anılan şehirde, bayram boyunca yollardan geçen araç sayısının 1 milyon 335 bin olduğu belirtildi.

Denetimler bayram boyu sürdü

Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, 7/24 görev yaptı. Ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edilirken; 8 bin 740 sürücü ve araca 4 milyon 647 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Kentte tatil süresince meydana gelen 86 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)