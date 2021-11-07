43. İstanbul Maratonu için ulaşıma kapanan yollar

İki kıta arasında gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere, belirli yollar bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 43. İstanbul Maratonu bu sabah başladı.

Maraton için İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KULLANIMA KAPALI

Altunizade'den başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Köprüyü kullanmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.

Parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı VİDEO

A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Öte yandan valilik açıklamasında geçisi süreyle kapalı tüm yollar ve alternatiflerine yer verildi.

İşte tam liste:

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

Ankara Caddesi,

Arabalı Vapur girişleri,

Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

Ayasofya Meydan,

Alemdar Caddesi,

At Meydanı Caddesi,

Divanyolu Caddesi,

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar,

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak),

Langa Bostan sokak,

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası),

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak),

Atatürk havalimanı Caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak,

Yeşilyurt istasyon Caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak,

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak,

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

ALTERNATİF YOLLAR

Atatürk Bulvarı,

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi,

Yavuz Selim Caddesi Şehzadebaşı Caddesi,

Vezneciler Caddesi,

Kadırga Liman Caddesi,

Türkeli Caddesi,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri,

Demiryolu Caddesi.

B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek),

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım(Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır),

Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti),

Balmumcu Kavşak,

Merkez Komutanlığı Işıklar,

Yıldız Işıklar,

Sabancı Lisesi Önü,

Akdoğan Sokak Girişi,

Ressam Hamdibey Sokak,

Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar,

Abbasağa Sokak,

Ortaköy Dönüşleri,

Hasfırın Sokak,

Beşiktaş Meydan,

Vestel Işıklar,

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü,

Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar,

Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü,

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak,

Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden,

Dolmabahçe Işıklar,

Kabataş Işıklar,

İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),

Akyol Sokak Başı,

Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı,

Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı,

Salı Pazarı Işıklar,

Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri,

Boğazkesen Işıklar,

Tophane Işıklar,

Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları,

Revani Sokak Gelişi,

Kemeraltı Işıklar,

Karaköy Meydan,

Perşembe Pazarı Işıklar,

Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş,

Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş,

Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi.

ALTERNATİF YOLLAR

Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek,

Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,

Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya Ya Da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek,

Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,

Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek,

Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek,

Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına Yönlendirilecek,

Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksmi Meydan İstikametine Yönlendirilecek,

Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine Ya Da Tekrardan Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek,

Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna Yönlendirilece,

Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek,

Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek,

Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine Yönlendirilecektir.

ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK ve ALTERNATİF YOLLAR

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz şehitler köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir),

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir),

Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir),

Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir),

Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir.)

C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım,

Tünel Girişi,

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,

Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri,

ALTERNATİF YOLLAR

Nuhkuyusu Caddesi,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

Kapanan tüm yollar saat 13.30 itibariyle geri açılacak.