43. İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler belli oldu

43. İstanbul Maratonu'nda kadınlar kategorisinde Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken, erkekler kategorisinde Ugandalı atlet Victor Kiplangat birinci oldu.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen İstanbul Maratonu'nun 43'üncüsü bugün gerçekleşti.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı.

50 ELİT ATLET İLE 40 BİN KİŞİ KATILDI

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapıldığı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 50 elit atlet ve toplamda 40 bin kişinin parkura çıktı.

42K yarışı Sultanahmet Meydanı’nda; 15K yarışı Yenikapı’da; 8K Halk Koşusu Dolmabahçe’de sona erdi.

43. İstanbul Maratonu'ndan kareler FOTO GALERİ

KADINLARDA KAZANAN KENYALI ATLET SHEILA

Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Sheila Jerotich, 2 saat 24 dakika 15 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

İkinci isim 2 saat 24 dakika 21 saniyelik derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü isim ise 2 saat 24 dakika 45 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi oldu.

43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı VİDEO

ERKEKLERDE ZAFER UGANDALI VICTOR'UN

Ugandalı atlet Victor Kiplangat ise 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle erkekler kategorisinde kariyerindeki ilk birinciliğini elde etti.

2 saat 10 dakika 23 saniyelik derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai de üçüncü oldu.

22 yaşındaki Victor Kiplangat, geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşmuştu.

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı

15K’YE KENYALI SPORCULAR DAMGA VURDU

15 kilometrede erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenyalı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı.

Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi.

ÖDÜLLER

43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.