Koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 124 bin 369 oldu. Virüs 30 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 461 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 290 FAZLA"

Bakan Koca paylaşımını, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." notuyla yaptı.