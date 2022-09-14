Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Yakalanan 4 teröristin evlerinde ele geçirilenler dikkat çekti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli yargı mensuplarının da dahil olduğu kamu görevlileri hedef alınmaya çalışıldı.

Eylem hazırlığı boşa çıkarıldı

Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı 4 teröristin, kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

Yakalanan 4 teröristin evlerinde ele geçirilenler

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalananların evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 teröristin adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.