Petrol
93.42
0.27%
Euro
18.291
0.54%
Dolar
18.255
0.03%
Altın
999.28
0.02%
Borsa
3324
0.00%
Bitcoin
375.506
-9.01%
BTXN Coin
6.47
-6.63%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Yakalanan 4 teröristin evlerinde ele geçirilenler dikkat çekti.
    • 14.09.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde operasyon düzenlendi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli yargı mensuplarının da dahil olduğu kamu görevlileri hedef alınmaya çalışıldı.

    Eylem hazırlığı boşa çıkarıldı

    Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı 4 teröristin, kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

    Yakalanan 4 teröristin evlerinde ele geçirilenler

    Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalananların evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

    AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 teröristin adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

    Şanlıurfa da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı #1


    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    DOLAR KURU I 13 Eylül 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU I 13 Eylül 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?

    Türkiye'de 608 özel tiyatrodan 503'ü kapandı
    Kültür Sanat

    Türkiye'de 608 özel tiyatrodan 503'ü kapandı

    Görüş Bildir