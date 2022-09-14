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- Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Yakalanan 4 teröristin evlerinde ele geçirilenler dikkat çekti.
- 14.09.2022 - 11:11
- Güncelleme : 14.09.2022 - 11:56
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli yargı mensuplarının da dahil olduğu kamu görevlileri hedef alınmaya çalışıldı.
Eylem hazırlığı boşa çıkarıldı
Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı 4 teröristin, kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yakalanan 4 teröristin evlerinde ele geçirilenler
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalananların evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 teröristin adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.