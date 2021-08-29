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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yılında, ''84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 23:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

    ''AYDINLIK YARINLARIMIZA HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ''

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

    "Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #1

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