- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yılında, ''84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 23:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
''AYDINLIK YARINLARIMIZA HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ''
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
"Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz"