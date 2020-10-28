Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ından geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO