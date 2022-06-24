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    MSB: 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde son yapılan operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:38
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    MSB: 3 terörist öldürüldü

    Yurt genelinde teröristlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, farklı harekat bölgelerindeki başarılı operasyonlarıyla hain teröristleri yerle bir ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Türk askerinden bir başarılı haberi daha duyurdu.

    Yapılan son açıklamaya göre Pençe-Kilit bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    "3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 3 terörist öldürüldü #1


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